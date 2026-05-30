Bruxelles ha sbloccato tutti i fondi del Recovery, dopo aver richiesto uno sconto. La decisione arriva nonostante le tensioni con il nuovo governo ungherese, guidato da Péter Magyar, che ha ottenuto un primo successo nella disputa con l’Unione europea. Ursula von der Leyen ha parlato di “un forte vento di cambiamento”, ma le dinamiche tra l’Ungheria e le istituzioni europee restano tese. La questione dei fondi era rimasta congelata a causa delle richieste di sconto.

Ursula von der Leyen parla di “ un forte vento di cambiamento “, ma le dinamiche tra Ungheria e Unione europea non sembrano essere molto cambiate con la caduta di Viktor Orbán e l’inizio del nuovo governo guidato da Péter Magyar. Dopo il vertice tra la presidente della Commissione e il nuovo primo ministro è arrivato l’annuncio dello sblocco di oltre 16 miliardi di euro di fondi europei in favore di Budapest che erano stati congelati nel corso della guerra tra il leader di Fidesz e Bruxelles sullo Stato di diritto. Una vittoria soprattutto per il neo-premier, dato che una ventina di giorni fa si erano registrate frizioni tra i due, con l’Ue che proponeva di non inviare sulle rive del Danubio tutti i 10 miliardi previsti dal Next Generation Eu congelati a Bruxelles, offrendo solo i 6,5 a fondo perduto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Magyar vince il primo braccio di ferro con von der Leyen: Bruxelles sblocca tutti i fondi del Recovery dopo aver chiesto lo ‘sconto’

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