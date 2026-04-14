Von der Leyen a Magyar | ‘lavoro urgente per riallinearsi ai valori della UE’

Il presidente della Commissione europea ha incontrato le autorità di uno dei Paesi membri e ha dichiarato che è necessario intervenire rapidamente per riparare alcune divergenze. Ha sottolineato l'importanza di riforme e di un allineamento più stretto con le norme e i valori condivisi dall’Unione europea. La discussione si è concentrata su aspetti legati a rispetto delle regole e a un rafforzamento del dialogo tra le istituzioni.

BRUXELLES, 14 APR – “Ho appena parlato nuovamente con il primo ministro designato Peter Magyar. L’Ungheria è tornata nel cuore dell’Europa, dove è sempre appartenuta. Questo è, prima di tutto, un momento importante per il popolo ungherese. Per la sua voce, la sua dignità e il suo futuro in un’Ungheria sicura e prospera all’interno di un’Europa forte”. Lo scrive su X Ursula von der Leyen. “Abbiamo discusso delle priorità immediate. C’è un lavoro urgente da svolgere per ripristinare, riallineare e riformare: ripristinare lo Stato di diritto, riallinearsi ai valori europei condivisi e riformare, per sbloccare le opportunità offerte dagli investimenti Ue”.🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Von der Leyen a Magyar: ‘lavoro urgente per riallinearsi ai valori della UE’ Ucraina, Zelensky sente von der Leyen. Ue al lavoro per sbloccare prestito da 90 miliardi a Kiev(Adnkronos) – La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen avrà questo pomeriggio un colloquio telefonico con il presidente ucraino... Ue, von der Leyen mette in riga i commissari: la ‘ramanzina’ della presidente(Adnkronos) – La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha deciso di stringere le briglie ai suoi 26 commissari, mettendoli 'sotto...