Un rappresentante ungherese ha riferito di aver avuto un incontro molto positivo con il Presidente della Commissione Europea. La discussione si è svolta in modo produttivo, senza dettagli specifici sui temi trattati. La comunicazione tra le parti si è svolta in un clima che l'interlocutore ha definito come altamente costruttivo. La notizia arriva in un momento in cui le relazioni tra Budapest e Bruxelles sono sotto osservazione.

“Ho avuto un incontro altamente costruttivo e produttivo con il Presidente della Commissione Europea. Abbiamo concordato che, in quanto Primo Ministro dell’Ungheria, tornerò a Bruxelles nella settimana del 25 maggio per concludere l’accordo politico necessario affinché l’Ungheria e il popolo ungherese possano ricevere, il prima possibile, i fondi dell’UE a cui hanno diritto — pari a diverse migliaia di miliardi di fiorini. Vorrei rassicurare tutti sul fatto che l’Unione Europea non sta imponendo alcuna condizione che sia contraria agli interessi nazionali dell’Ungheria. In una frase: i fondi dell’UE arriveranno presto in Ungheria, consentendoci di rilanciare l’economia ungherese e di fornire ciò che è necessario per un paese funzionante e umano.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Ungheria, Magyar: ‘incontro altamente costruttivo con von der Leyen’

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