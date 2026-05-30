È stata presentata la nuova maglia del Giro d’Italia Women 2026, ispirata agli astri di un cielo stellato e realizzata in collaborazione con l’azienda Castelli, specializzata in abbigliamento ciclistico. La maglia presenta un design femminile, con elementi che richiamano le stelle, e include anche medaglie gioiello come dettagli decorativi. La presentazione è avvenuta in un evento dedicato, senza ulteriori dettagli sulle caratteristiche tecniche o sui costi.

G li astri di un cielo stellato, interpretati come simbolo di meraviglia: è l’ispirazione della nuova Maglia Rosa del Giro d’Italia Women 2026, creata ancora una volta con la storica azienda Castelli, specializzata in capi per il ciclismo. La magia di Lignano in bicicletta: dieci cose da fare assolutamente X Leggi anche › Elisa Longo Borghini è Maglia Rosa al Giro d’Italia Women 2025, per il secondo anno consecutivo La maglia rosa delle donne. Ideata insieme a Maria Teresa Castelli, dopo molte prove nella galleria del vento al Politecnico di Milano, per diventare perfettamente aerodinamica, questa maglia è protagonista non solo del Giro d’Italia Women (fino al 7 giugno) ma anche della nostra copertina di iO Donna. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Maglie ispirate agli astri e medaglie gioiello. Così femminili, per celebrare il Giro d’Italia Women

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