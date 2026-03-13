Curling a Calgary scattano i Mondiali Femminili | l’Italia punta alle medaglie

Da sabato 14 marzo a domenica 22 marzo, Calgary ospiterà i Mondiali femminili di curling, conosciuti come BKT World Women’s Curling Championship 2026. La competizione vedrà in campo le più forti squadre internazionali, tra cui l’Italia, che punta a conquistare una medaglia. La città canadese si prepara ad accogliere le partite di questa edizione, che si svolgeranno in diverse strutture della zona.

La competizione dal 14 marzo. Il direttore tecnico Mariani: “Sono sicuro che le ragazze daranno il massimo” Calgary – Da sabato 14 a domenica 22 marzo, Calgary (Canada) sarà teatro dei Mondiali femminili 2026 di curling, ufficialmente denominati BKT World Women’s Curling Championship 2026. La manifestazione, giunta alla sua quarantasettesima edizione, vedrà al via 13 nazioni. Fra di esse ci sarà anche l’Italia, che si presenterà all’appuntamento con la stessa squadra schierata ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. La rappresentativa azzurra sarà pertanto composta da Stefania Constantini (Fiamme Oro), Elena Antonia Mathis (Fiamme Oro), Marta Lo Deserto (Fiamme Gialle), Giulia Zardini Lacedelli (Fiamme Oro) e Rebecca Mariani (MJ Academy). 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

