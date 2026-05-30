La Banca centrale europea ha dichiarato che deve intervenire entro giugno per ridurre l’inflazione. La questione principale riguarda come adottare misure efficaci prima che si raggiunga il prossimo picco di inflazione. Inoltre, si evidenzia che i salari reali sono diminuiti dell’8% rispetto al 2021. Non sono state fornite dettagli sulle misure specifiche che verranno adottate o sui motivi di questo calo salariale.

? Domande chiave Come può la BCE frenare l'inflazione prima del prossimo picco?. Perché i salari reali sono calati dell'8% rispetto al 2021?. Come può lo Stato finanziare l'intelligenza artificiale senza sussidi diretti?. Quali riforme possono liberare risorse dal debito pubblico per i giovani?.? In Breve Salari reali calati dell'8% rispetto al 2021 per perdita potere d'acquisto.. Prezzi gas TTF raddoppiati a 80 euro per megawattora rispetto a inizio anno.. Proiezioni BCE indicano inflazione al 2,6% nel 2026 con picchi oltre il 6%.. Fabio Panetta suggerisce intervento statale per prevenire divario digitale legato all'intelligenza artificiale.. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Maffè: “La BCE deve agire entro giugno per frenare l’inflazione

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