Il Governatore della Banca d’Italia ha invitato la Bce a intervenire con anticipo in caso di crisi. L’economista Carnevale Maffè, docente alla Sda Bocconi, ha commentato le sue dichiarazioni in un’intervista a Qn. Non sono stati forniti dettagli su eventuali misure o decisioni specifiche, né sono stati citati dati economici recenti. La discussione riguarda principalmente il ruolo della Banca centrale europea in situazioni di instabilità finanziaria.

Roma, 30 maggio 2026 – Carlo Alberto Carnevale Maffè, economista e docente alla Sda Bocconi, rilegge nell’intervista a Qn le parole del Governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta. E condivide l’allarme di via Nazionale sull’inflazione. “I mercati stanno già prezzando il rischio che lo shock energetico si possa trasformare in un nuovo 2022, quando l’Eurotower partì in ritardo e l’inflazione balzò al 10,6% nell’ottobre di quell’anno. Oggi i segnali d’allarme sono persino più nitidi: il Brent è passato in poche settimane da 75 a oltre i 100 dollari al barile e il TTF europeo, il mercato del gas, ha sfiorato gli 80 euro a MWh, raddoppiando i livelli di inizio anno”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L’economista Carnevale Maffè: “Crisi? La Bce si muova in anticipo”

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