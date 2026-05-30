L’economista Carnevale Maffè | Crisi? La Bce si muova in anticipo

Da quotidiano.net 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Governatore della Banca d’Italia ha invitato la Bce a intervenire con anticipo in caso di crisi. L’economista Carnevale Maffè, docente alla Sda Bocconi, ha commentato le sue dichiarazioni in un’intervista a Qn. Non sono stati forniti dettagli su eventuali misure o decisioni specifiche, né sono stati citati dati economici recenti. La discussione riguarda principalmente il ruolo della Banca centrale europea in situazioni di instabilità finanziaria.

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Roma, 30 maggio 2026 –  Carlo Alberto Carnevale Maffè, economista e docente alla Sda Bocconi, rilegge nell’intervista a Qn le parole del Governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta. E condivide l’allarme di via Nazionale sull’inflazione. “I mercati stanno già prezzando il rischio che lo shock energetico si possa trasformare in un nuovo 2022, quando l’Eurotower partì in ritardo e l’inflazione balzò al 10,6% nell’ottobre di quell’anno. Oggi i segnali d’allarme sono persino più nitidi: il Brent è passato in poche settimane da 75 a oltre i 100 dollari al barile e il TTF europeo, il mercato del gas, ha sfiorato gli 80 euro a MWh, raddoppiando i livelli di inizio anno”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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