Un insegnante di una scuola primaria di Oria, nel Brindisino, è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale aggravata su alcune alunne minorenni. L’uomo era già stato sospeso dal servizio. La Procura ha disposto gli arresti domiciliari. La vicenda ha suscitato grande scalpore nella comunità locale. Le indagini sono in corso per accertare ulteriori dettagli e coinvolgimenti.

Una vicenda sconvolgente scuote la comunità di Oria, nel Brindisino. Un insegnante di una scuola primaria è stato posto agli arresti domiciliari con l’accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti di alcune alunne minorenni. Il provvedimento è stato disposto dal Gip del Tribunale di Brindisi su richiesta della Procura, al termine di un’indagine che avrebbe fatto emergere un quadro accusatorio ritenuto particolarmente grave. Il docente è stato arrestato dai carabinieri di Oria (Brindisi). L’inchiesta è partita dalla segnalazione della dirigenza scolastica, allertata dopo che alcune bambine avevano raccontato ai genitori episodi che avevano provocato in loro paura e forte disagio. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Maestro arrestato a Brindisi per violenza sessuale su alunne delle elementari: era già stato sospeso

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