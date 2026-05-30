Uno studio recente smonta l’idea che il lavoro delle madri ostacoli lo sviluppo dei figli. Per quarant’anni, il tema è stato al centro di discussioni politiche, economiche e sociali, alimentando pregiudizi e stereotipi. La ricerca evidenzia come, in realtà, non ci siano impedimenti evidenti alla crescita dei bambini quando le madri lavorano. I dati raccolti mostrano che i figli di madri occupate non presentano differenze significative rispetto a quelli di madri non lavoratrici.

Per quarant’anni il lavoro delle madri è stato al centro di un dibattito che ha attraversato politica, economia e società. In particolare, il suo rapporto con la crescita e la cura dei figli. Ora uno studio rivela che, nella realtà, il lavoro delle madri non compromette affatto lo sviluppo dei figli. La ricerca, anzi la revisione, è stata pubblicata sulla rivista Science da Maria Lo Bue dell’Università di Trieste, Elizaveta Perova della World Bank e Sarah Reynolds dell’Università della California, Berkeley, e ha analizzato oltre quarant’anni di ricerche internazionali dedicate al rapporto tra occupazione materna e sviluppo infantile. Lo... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Madri e lavoro, lo studio che smonta un pregiudizio lungo quarant’anni: “Nessun ostacolo allo sviluppo dei figli”

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