Stablecoin | lo studio che smonta il timore delle banche sul credito

Un nuovo studio ha analizzato le stablecoin e ha chiarito che queste criptovalute non rappresentano una minaccia diretta al settore bancario. Gli economisti del Consiglio dei Consulenti Economici hanno pubblicato un rapporto in cui contestano le preoccupazioni delle banche sulla possibile perdita di credito e di competitività. La ricerca si concentra sulla stabilità e sulle caratteristiche delle stablecoin, senza tralasciare aspetti tecnici e di mercato.

Gli economisti del Consiglio dei Consulenti Economici (CEA) hanno pubblicato un’analisi che smentisce le preoccupazioni sollevate dal settore bancario riguardo alla competitività delle stablecoin. Lo studio chiarisce che impedire i rendimenti su questi asset digitali non porterebbe benefici rilevanti al credito erogato dalle banche, né danneggerebbe la stabilità del sistema creditizio complessivo. Il documento affronta il cuore del conflitto tra mondo crypto e istituti di credito, focalizzandosi sul potenziale spostamento di depositi verso le stablecoin. Secondo i dati elaborati dal CEA, l’eliminazione dei rendimenti per i possessori di tali asset genererebbe un incremento nel prestito bancario pari a soli 2,1 miliardi di dollari, una cifra che rappresenta appena lo 0,02% del totale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Stablecoin: lo studio che smonta il timore delle banche sul credito XRP contro stablecoin: la sfida tecnologica che divide le bancheDavid Schwartz, ex CTO di Ripple, ha scatenato un acceso dibattito nel mondo crypto spiegando perché le grandi banche globali dovrebbero preferire... Il senso della compagnia secondo gli squali leuca: lo studio che smonta l’idea di animali solitariUno studio realizzato allo Shark Reef Marine Reserve nelle acque delle Isole Figi svela il lato nascosto degli squali leuca, noti per la loro fama di... Temi più discussi: Lo studio della Casa Bianca rafforza la posizione delle criptovalute nella battaglia sui rendimenti degli stablecoin contro i banchieri; Migliori Piattaforme Staking Crypto / Earn – Cos’è e Come Funziona; Uno studio legale statunitense avvia un'indagine per un'azione collettiva sul furto di Drift, puntando il dito contro Circle per non aver congelato i fondi.; Brasile: politica fiscale su crypto rimandata prima delle elezioni presidenziali. Stablecoin, cosa c’è nel pianto anti-americano di Italia e GermaniaL'Italia e la Germania hanno proposto una normativa europea sulle stablecoin che potrebbe portare all'esclusione degli operatori americani. startmag.it I limiti del renminbi e il paradosso delle stablecoin al casello di HormuzI Pasdaran incassano il pedaggio sullo Stretto in Rmb, o in criptovalute ancorate al dollaro come Tether, difficili da intercettare in tempo reale. Ma le restrizioni della stessa infrastruttura finanz ... ilfoglio.it Un gruppo di istituti di credito svizzeri, tra cui UBS, Raiffeisen e PostFinance, ha aderito all’iniziativa di Swiss Stablecoin AG per la sperimentazione, in ambiente controllato, della valuta elvetica sulla blockchain Ethereum - facebook.com facebook La mossa della Bce, un euro digitale contro l’invadenza delle stablecoin Di Mario Lettieri e Paolo Raimondi linkiesta.it/2026/04/la-mos… via @Linkiesta x.com