Sempre più donne italiane si trovano a dover decidere se diventare madri dopo aver superato i quarant'anni. Questa scelta, che coinvolge aspetti personali e sociali, si presenta come una delle più delicate e importanti della loro vita. La tendenza si nota in un contesto in cui le donne posticipano spesso la maternità per motivi professionali, di salute o di altro genere.

Sempre più donne in Italia si trovano, superata la soglia dei quarant’anni, davanti a una delle scelte più complesse e intime della loro vita: diventare madri o no. Una domanda che non ha più a che fare solo con l’istinto, ma con il desiderio autentico, il contesto sociale e una nuova consapevolezza. C’è una generazione di donne italiane che ha visto cambiare radicalmente l’idea di maternità. Cresciute in una società in cui le madri erano spesso giovani e la maternità una tappa quasi scontata del percorso di vita, oggi si ritrovano quarantenni, con carriere costruite con fatica, relazioni complesse e un desiderio che non sempre è chiaro. Vogliono davvero un figlio, o sentono solo il peso di “doverlo volere”? La domanda risuona con forza crescente tra amiche, nei gruppi online, durante le visite ginecologiche, nei confronti col partner.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Madri a quarant’anni? Il grande interrogativo delle donne italiane

Milan, quarant’anni dall’acquisto di Berlusconi: l’era che ha reso grande il DiavoloL'edizione del 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, presenta un'approfondimento sul Milan di Berlusconi.

Quarant’anni fa, per rispondere alle tante richieste d’aiuto, nacque il CADMI (Casa di Accoglienza delle Donne Maltrattate di Milano), primo centro del genere in Italia. Ne parliamo con la presidente Manuela Ulivi che individua i segnali di cambiamento e gli obiettivi raggiuntiVia Piacenza 14, una soglia che separa il rumore della zona Porta Romana da un silenzio che è protezione, ascolto, relazione, rinascita.

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Arezzo. Due madri. Due donne. Due storie che fanno male. Una ha subito anni di botte, minacce e umiliazioni da parte di suo figlio. Suo figlio. Ha trovato il coraggio di denunciarlo solo dopo l’ennesimo ricovero in ospedale. Solo quando il suo corpo non ce la - facebook.com facebook