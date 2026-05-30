A Madeira sono stati cancellati 78 voli a causa di venti record che hanno raggiunto velocità superiori ai tre nodi rispetto alla norma. L’aeroporto ha installato nuovi radar per monitorare meglio le condizioni atmosferiche. Il governo portoghese ha attivato il livello massimo di monitoraggio per la sicurezza, considerando l’intensità del vento. La situazione ha causato disagi tra i passeggeri e ha portato alla sospensione temporanea di alcune rotte aeree.

? Punti chiave Come influisce l'aumento di tre nodi sulla sicurezza dei piloti?. Perché il governo portoghese ha attivato il monitoraggio massimo?. Come funzionerà il nuovo sistema laser Mad Winds per i voli?. Quali rischi corre l'economia di Madeira con i continui dirottamenti?.? In Breve Incremento raffiche di 5 kmh registrato nell'ultimo decennio rispetto al 2016.. Investimento di 3,5 milioni di euro per il sistema Mad Winds di Nav Portugal.. 78 voli cancellati tra arrivi e partenze il 2 marzo 2026.. Madeira ha registrato 12,8 milioni di presenze turistiche nel 2025.. Venti record all’aeroporto Cristiano Ronaldo: Madeira affronta la sfida delle raffiche. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Madeira, venti record in aeroporto: 78 voli cancellati e nuovi radar

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