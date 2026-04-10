Sciopero oltre 30 voli cancellati all' aeroporto di Capodichino | ecco quali sono

Nell'aeroporto di Capodichino sono stati cancellati complessivamente circa 30 voli a causa di uno sciopero di quattro ore che si è svolto tra le 13 e le 17. L'agitazione è stata proclamata da diverse sigle sindacali, tra cui Uiltrasporti, Ugl-Ta, Astra e Fast-Confsal-Av, e ha interessato circa 20 voli in partenza e 15 in arrivo. La sospensione ha coinvolto controllori del traffico aereo e ha causato disagi ai passeggeri.