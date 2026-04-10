Sciopero oltre 30 voli cancellati all' aeroporto di Capodichino | ecco quali sono
Nell'aeroporto di Capodichino sono stati cancellati complessivamente circa 30 voli a causa di uno sciopero di quattro ore che si è svolto tra le 13 e le 17. L'agitazione è stata proclamata da diverse sigle sindacali, tra cui Uiltrasporti, Ugl-Ta, Astra e Fast-Confsal-Av, e ha interessato circa 20 voli in partenza e 15 in arrivo. La sospensione ha coinvolto controllori del traffico aereo e ha causato disagi ai passeggeri.
Sono circa 20 i voli in partenza e 15 in arrivo all'aeroporto di Capodichino cancellati per lo sciopero di 4 ore, dalle ore 13 alle ore 17, dei controllori del traffico aereo Enav proclamato da Uiltrasporti, Ugl-Ta, Astra e Fast-Confsal-Av hanno annunciato lo stop dalle 13 alle 17. Lo sciopero. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Aeroporto di Bologna, riaprono i voli estivi 2026: ecco dove si può andare ora e quali sono le novitàBologna, 1 aprile 2026 – Novità all’aeroporto di Bologna che in queste ore sta festeggiando per 3 motivi.
Guerra in Medio Oriente e voli cancellati: quali sono i tuoi diritti e a chi chiedere??Tra cancellazioni, deviazioni delle rotte e spazio aereo considerato a rischio, molti voli verso il Medio Oriente sono stati sospesi o riprogrammati...
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Sciopero aerei 10 aprile 2026, voli garantiti EnacSciopero aerei 10 aprile 2026: orari, voli garantiti ENAC e lista ufficiale dei collegamenti operativi durante lo stop del traffico aereo. trasporti-italia.com
Sciopero 10 aprile, stop aerei e bus: orari e fasce garantite #sciopero x.com
“Sciopero legittimo, disinformazione e falsità” Il sindacato ASI-AU replica duramente ad Arriva Udine dopo le accuse sullo stop del 13 aprile. Nel mirino contratto non rispettato, dialogo assente e gestione delle risorse. Cosa sta succedendo https://cityn - facebook.com facebook