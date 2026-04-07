All'aeroporto di Brindisi, i voli sono stati cancellati per un'intera giornata a causa della mancanza di carburante. L'Enac ha chiarito che il problema non deriva dalla situazione nello stretto di Hormuz, come si era ipotizzato in precedenza. Il presidente dell'Enac ha spiegato che la carenza di carburante si è verificata per motivi interni e ha coinvolto direttamente la fornitura all'aeroporto. La situazione ha causato disagi ai passeggeri e cancellazioni di voli programmati.

Nessuna emergenza carburante nell’aeroporto di Brindisi. Sia la società Aeroporti di Puglia che il presidente Enac Di Palma ridimensionano l’allarme relativo ai voli cancellati per la carenza di carburante nello scalo pugliese. Secondo Di Palma si tratta di una carenza temporanea legata al periodo pasquale e a un effetto domino, che “normalmente non sarebbe diventata una notizia”. La situazione negli aeroporti italiani è sotto controllo, spiega il presidente Enac, l’Italia ha “scorte per sette mesi”. Voli cancellati all'aeroporto di Brindisi Il presidente Enac: "Effetto domino" sul carburante per aerei "L'Italia ha scorte per sette mesi" Voli cancellati all’aeroporto di Brindisi L’aeroporto di Brindisi è rimasto senza carburante per gli aerei, almeno per un giorno, invitando le compagnie aeree a rifornirsi altrove. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Voli cancellati all'aeroporto di Brindisi, Enac spiega l'effetto domino sul carburante: "Hormuz non c'entra"

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Caro carburanti per gli aerei, cosa si rischia tra voli cancellati e prezzi in aumento x.com