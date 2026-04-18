Madame torna con Disincanto | il nuovo viaggio tra musica e verità

Madame ha annunciato il suo ritorno con il nuovo album Disincanto, presentato durante un evento riservato in un bowling di Milano. Si tratta del suo terzo lavoro discografico e la serata ha attirato l'attenzione di alcuni fan e media. La cantante ha condiviso alcuni dettagli sul progetto, senza rilasciare dichiarazioni ufficiali, e ha mostrato alcuni brani dal vivo durante l'incontro.

Madame celebra il ritorno sulla scena musicale con la presentazione del suo terzo lavoro discografico, Disincanto, attraverso un evento intimo tenutosi in un bowling di Milano. La nuova produzione, che vede la cantante riprendere il filo del discorso iniziato tre anni fa con L’amore, esplora tematiche legate al superamento del dolore e si articola in 14 brani, tra cui spicca la collaborazione con Marracash nel pezzo intitolato Volevo capire con Marracash. Il progetto discografico si apre con una struttura narrativa densa, dove tracce come Ok e Rosso come il fango erano già state diffuse sul digitale prima dell’uscita ufficiale. All’interno della tracklist figurano anche collaborazioni con Nerissima Sere e Papa V nel brano Puttana svizzera, oltre a composizioni come La persona peggiore del mondo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Madame torna con Disincanto: il nuovo viaggio tra musica e verità Notizie correlate Leggi anche: Madame presenta il nuovo album “Disincanto” tra verità e provocazione Leggi anche: Madame, fuori oggi il nuovo album ‘Disincanto’ Altri aggiornamenti Temi più discussi: Madame, l'album Disincanto: L'arte è divertimento e poesia; Madame torna con Disincanto: Un disco pieno di domande aperte; Madame torna con Disincanto: un disco pieno di domande aperte; Studio Aperto: Madame torna con Disincanto Video. Madame torna con Disincanto, un album catartico: Scrivere mi ha salvataMadame ritorna con Disincanto, il nuovo album dell'evoluzione artistica e personale dell'artista. Al centro un'analisi profonda del modo in cui affrontare il passaggio alla vita adulta, in cui bisog ... ildigitale.it Madame torna con Disincanto: Un disco pieno di domande aperteMilano, 15 apr. (askanews) - Un album molto atteso, che si distingue per una scrittura molto personale e autentica. Madame torna con Disincanto ... spettacoli.tiscali.it “Il ‘Disincanto’ di Madame è finalmente realtà. Dopo tre anni di attesa, l’artista torna con un album che è un inno alla libertà e alla verità interiore. Qual è la traccia che vi ha già colpito al primo ascolto #madame #disincanto #kisskissitalia facebook ‘IL DISAGIO È PARTE DEL MIO ESSERE’ – MADAME TORNA DOPO TRE ANNI DI ASSENZA E UN RICOVERO IN UNA... x.com