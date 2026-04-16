Madame il ritorno | tra traumi e successo nasce Disincanto

Da ameve.eu 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il nuovo album di Madame, intitolato Disincanto, uscirà venerdì 17 aprile. Si tratta del primo lavoro dopo tre anni dall’ultimo, L’amore, e segue il successo dei precedenti. L’artista riprende la carriera musicale dopo un periodo segnato da esperienze personali e riconoscimenti pubblici. La pubblicazione del disco rappresenta un momento importante per Madame, che si prepara a presentare un progetto musicale inedito e atteso dal pubblico.

Madame torna sotto i riflettori con l’uscita del nuovo album Disincanto, previsto per questo venerdì 17 aprile, segnando un distacco netto di tre anni dai lavori precedenti L’amore e Disincanto. L’artista si prepara a un tour estivo che inizierà il 3 luglio sui palchi dei festival nazionali, portando con sé un racconto intimo che affronta temi come la perdita dell’identità, i traumi personali, le dinamiche di potere, l’opportunismo e le finzioni legate al successo, interrogandosi sulla propria essenza privata al di fuori dello status sociale o delle risorse economiche. L’estetica del mercato e la decostruzione del successo artistico. La nuova produzione discografica non cerca di nascondere la sua natura commerciale, ma sceglie di abbracciarla con una consapevolezza quasi provocatoria.🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Madame, il ritorno: tra traumi e successo, nasce Disincanto

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