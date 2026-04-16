Il nuovo album di Madame, intitolato Disincanto, uscirà venerdì 17 aprile. Si tratta del primo lavoro dopo tre anni dall’ultimo, L’amore, e segue il successo dei precedenti. L’artista riprende la carriera musicale dopo un periodo segnato da esperienze personali e riconoscimenti pubblici. La pubblicazione del disco rappresenta un momento importante per Madame, che si prepara a presentare un progetto musicale inedito e atteso dal pubblico.

Madame torna sotto i riflettori con l’uscita del nuovo album Disincanto, previsto per questo venerdì 17 aprile, segnando un distacco netto di tre anni dai lavori precedenti L’amore e Disincanto. L’artista si prepara a un tour estivo che inizierà il 3 luglio sui palchi dei festival nazionali, portando con sé un racconto intimo che affronta temi come la perdita dell’identità, i traumi personali, le dinamiche di potere, l’opportunismo e le finzioni legate al successo, interrogandosi sulla propria essenza privata al di fuori dello status sociale o delle risorse economiche. L’estetica del mercato e la decostruzione del successo artistico. La nuova produzione discografica non cerca di nascondere la sua natura commerciale, ma sceglie di abbracciarla con una consapevolezza quasi provocatoria.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Madame, il ritorno: tra traumi e successo, nasce Disincanto

Notizie correlate

Il ritorno di Madame, nuovo album e tour: quando esce DisincantoIl ritorno di Madame è una di quelle notizie che diventano virali immediatamente dopo il lancio.

Leggi anche: Disincanto, testo e significato del brano che segna il ritorno di Madame

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Il ritorno di Madame con il nuovo album Disincanto; Madame, il nuovo album ‘Disincanto’ tra rabbia e smarrimento: Ho avuto due anni di vuoto, non si capiva nulla; Il ritorno di Madame: I maschi, che invidia; Madame: il ritorno con l’album Disincanto, tra paure, ansie e nuove consapevolezze.

Madame: il ritorno con l’album Disincanto, tra paure, ansie e nuove consapevolezzeMadame torna con Disincanto un album intimo tra paura ansia e crescita personale anticipato dal singolo Rosso come il fango ... rumors.it

Madame ritorna con il disco Disincanto, tra dolore e musicaEsce il nuovo disco di Madame Disincanto. Una confessione cruda e sincera dei tre anni lontano dalla musica. mam-e.it

“Madame non è solo intrattenimento, Madame fa riflettere quando senti, Madame non ti vede ti guarda dentro, Madame ha salvato una ragazzina”. Che poi era lei. Francesca Calearo da Creazzo, profondo vicentino, 24 anni. È una cantautrice formidabile, unic - facebook.com facebook

Il nuovo disco di #Madame: esce venerdì "Disincanto", tra i brani il duetto "Volevo capire" con #Marracash. #Tg1 Caterina Proietti x.com