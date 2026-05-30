Macerata addio a Alessandro Crucianelli | 60 anni di impegno nel turismo

Notizia in breve

È morto a 60 anni Alessandro Crucianelli, figura di spicco nel settore turistico marchigiano. Nel corso della sua carriera ha contribuito a trasformare il turismo locale in un network a livello nazionale. Ha formato numerosi professionisti attraverso la sua attività accademica, combinando competenze pratiche e teoriche. La sua presenza ha influenzato il settore per decenni, lasciando un segno nel panorama turistico regionale e nazionale.