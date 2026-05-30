Macerata addio a Alessandro Crucianelli | 60 anni di impegno nel turismo
È morto a 60 anni Alessandro Crucianelli, figura di spicco nel settore turistico marchigiano. Nel corso della sua carriera ha contribuito a trasformare il turismo locale in un network a livello nazionale. Ha formato numerosi professionisti attraverso la sua attività accademica, combinando competenze pratiche e teoriche. La sua presenza ha influenzato il settore per decenni, lasciando un segno nel panorama turistico regionale e nazionale.
? Punti chiave Come ha trasformato il turismo marchigiano in un network nazionale?. Chi sono i professionisti formati dalla sua doppia anima accademica?. Quale impatto ha avuto la sua visione sulle ambasciate estere?. Come sopravviverà il modello di integrazione territoriale creato da lui?.? In Breve Scomparso a 76 anni presso la Villa Igea di Ancona per arresto cardiaco.. Fondatore della C.M. Viaggi dal 1968 con sedi a Macerata e Ancona.. Creatore di un network turistico nazionale con oltre 600 affiliati da Bologna.. Docente presso l'Alberghiero di Cingoli e l'Unimc di Macerata.. Macerata piange Alessandro Crucianelli, scomparso mercoledì pomeriggio all’età di 76 anni a causa di un arresto cardiaco prima di un intervento alla Villa Igea di Ancona. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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