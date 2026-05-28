Macerata piange la scomparsa di Alessandro Crucianelli, considerato un pioniere del turismo nella zona. La notizia ha suscitato dolore tra la comunità locale e gli operatori del settore. Crucianelli era riconosciuto per il suo ruolo nello sviluppo del turismo e per aver contribuito alla promozione della regione. La sua morte è stata annunciata oggi, lasciando un vuoto tra coloro che lo conoscevano e lavoravano con lui. La comunità si stringe intorno alla famiglia e ai cari.

Macerata, 28 maggio 2026 – Un intero territorio in lacrime per Alessandro Crucianelli, pioniere del turismo a Macerata e nelle Marche. Titolare della C.M. Viaggi (con filiali anche ad Ancona, Montefano, Passo di Treia e Monte San Giusto), tour operator, era stato presidente di Confindustria Turismo a livello provinciale e regionale. Grande formatore di giovani e docente di Tecnica Turistica sia all’istituto Alberghiero di Cingoli che all’Università di Macerata, era nel settore dal 1968. Se n’è andato ieri pomeriggio, all’età di 76 anni, per un arresto cardiaco, che lo ha colpito prima di essere sottoposto a un intervento chirurgico. Lascia nel dolore la moglie Anna Maria, sua socia, la figlia Silvia, il fratello Dario e tante persone che gli volevano bene. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Morto Alessandro Crucianelli, Macerata piange il pioniere del turismo

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