Durante l’Inclusion Day di Sky, Maccio Capatonda ha parlato delle difficoltà legate alla sua condizione di freelance, affermando di temere di non riuscire a coprire le spese mensili. Ha anche condiviso di aver preparato un piano B per affrontare l’insicurezza economica. L’attore e regista ha partecipato all’evento in occasione dell’uscita del film “Smart Working”, diretto da Svevo Moltrasio. La sua intervista è stata caratterizzata da un tono ironico e surreale.

Ironico, surreale e sempre imprevedibile: Maccio Capatonda torna a raccontarsi a SuperGuidaTV in occasione dell’ Inclusion Day di Sky e dell’uscita del film Smart Working, diretto da Svevo Moltrasio. Tra riflessioni sul lavoro da remoto, paura di “finire le idee”, critica alla televisione contemporanea e il desiderio di una vita più autentica, l’attore e comico si mette a nudo senza perdere il suo sguardo dissacrante sulla realtà che ci circonda. E ci rivela anche quale sarebbe il suo improbabile piano B lontano dal mondo dello spettacolo. Intervista a Maccio Capatonda. Benvenuto su SuperGuidaTV a Maccio Capatonda. Siamo qui all’Inclusion Day di Sky: che giornata è stata? “Bella, davvero una bellissima giornata. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Maccio Capatonda ospite all’Inclusion Day di Sky: “Ho paura di non arrivare a fine mese, sono un freelance, l’insicurezza resta sempre. Ecco il mio piano B” – Intervista

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