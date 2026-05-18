L'attore e regista, noto per il suo recente coinvolgimento in un programma televisivo di successo, ha condiviso alcuni aspetti della sua vita personale e professionale. Ha parlato delle sue preoccupazioni economiche, anche nei momenti di maggiore popolarità, e ha espresso il suo punto di vista sul matrimonio, definendolo un ostacolo all’amore in alcune relazioni. In occasione di un nuovo progetto cinematografico e teatrale, ha aperto una finestra sulla sua infanzia, ricordando le lettere scritte da bambino a un celebre personaggio del passato.

Come vive il ritorno al teatro? «Per tanti anni ho fatto video: è come se fossi ricorso a una sorta di filtro tra me e il pubblico che, per tanto tempo, è stata un'ancora di salvezza. Adesso sento di volermi mettere in gioco affrontando, anche, i classici imprevisti di un live: è un passo che sentivo di voler e di dover fare». Che cosa l'ha portata ad abbassare quel filtro? «Quando mi sono trasferito da Milano a Roma ho avvertito di essere finalmente più a contatto con la realtà. A Roma ho iniziato a fare dei film in cui non ero per forza l'autore o il regista e, in più, ho fatto LOL, che mi ha aperto la possibilità di fare qualcosa di live all'interno di un programma». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Maccio Capatonda: «Ho sempre paura di non arrivare a fine mese, anche oggi che ho successo. Il matrimonio? Se in una relazione ci metti di mezzo un contratto rovini l'amore»

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