Ma Bankitalia vede l’inflazione al 6% Più concreto l’aumento dei tassi Bce

Notizia in breve

Bankitalia stima un’inflazione al 6% e segnala un aumento dei tassi da parte della Bce a giugno. Fabio Panetta ha sottolineato la necessità di evitare una spirale tra prezzi e salari. La decisione di Francoforte di alzare i tassi è stata presa a giugno per contenere l’inflazione. La banca centrale europea ha aumentato i tassi di interesse per cercare di frenare la crescita dei prezzi.