Ma Bankitalia vede l’inflazione al 6% Più concreto l’aumento dei tassi Bce
Bankitalia stima un’inflazione al 6% e segnala un aumento dei tassi da parte della Bce a giugno. Fabio Panetta ha sottolineato la necessità di evitare una spirale tra prezzi e salari. La decisione di Francoforte di alzare i tassi è stata presa a giugno per contenere l’inflazione. La banca centrale europea ha aumentato i tassi di interesse per cercare di frenare la crescita dei prezzi.
L’unico strumento realmente in grado di contrastare una crescita persistente dei prezzi è dunque quello di un rialzo dei tassi d’interesse. A lanciare l’allarme su un inflazione che torna a galoppare è il governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta, nelle «Considerazioni finali sul 2025», richiamando gli scenari elaborati dalla Bce: «Negli scenari più sfavorevoli, un prolungamento del conflitto e ulteriori danni alle infrastrutture energetiche del Golfo potrebbero sottrarre complessivamente un punto percentuale alla crescita nel biennio 2026-27. L’inflazione potrebbe raggiungere un picco superiore al 6% e, se non contrastata, rimanere a lungo al di sopra dell’obiettivo, via via che lo choc energetico si trasmette a un numero crescente di settori». 🔗 Leggi su Laverita.info
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