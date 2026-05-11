Secondo un sondaggio condotto tra il 4 e il 7 maggio 2026, si prevede un possibile doppio aumento dei tassi di interesse da parte della Banca Centrale Europea. La decisione viene presa in un contesto di inflazione in crescita, influenzata dal protrarsi del conflitto armato. La questione ha attirato l'attenzione degli analisti e degli operatori finanziari, che seguono con attenzione gli sviluppi delle politiche monetarie.

Si rischia un doppio rialzo dei tassi di interesse. A dirlo è un sondaggio di Bloomberg, condotto tra il 4 e il 7 maggio 2026. Chi ha risposto è convinto che gli aumenti avverranno tra giugno e settembre, in linea con le prospettive del mercato in crisi del 2026. Il motivo sarà l’ inflazione, alimentata proprio dalla guerra contro l’Iran. Fino a questo momento, i funzionari della BCE sono stati piuttosto prudenti e si sono astenuti non solo dall’effettuare i rialzi, ma anche dal commentarli in maniera preoccupata. Nel frattempo, però, l’inflazione, che secondo gli analisti riesce a resistere in Europa, dovrebbe accelerare entro quest’anno al 2,9%, quindi ben oltre l’obiettivo del 2% fissato dalla Banca centrale europea.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - BCE verso doppio rialzo dei tassi, inflazione in aumento a causa della guerra

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