Il polo industriale di Pomigliano d’Arco attraversa una fase di incertezza, con una diminuzione delle produzioni e un ricorso frequente agli ammortizzatori sociali. Le vertenze coinvolgono lavoratori e imprese dell’indotto, creando preoccupazione tra gli addetti ai lavori. Un rappresentante politico ha sottolineato la necessità di costruire una prospettiva stabile per il futuro di lavoratori e imprese nella zona.

Tempo di lettura: 2 minuti “Il polo industriale di Pomigliano d’Arco sta vivendo una fase di profonda incertezza: riduzione delle produzioni, ricorso frequente agli ammortizzatori sociali e vertenze che coinvolgono lavoratrici, lavoratori e imprese dell’indotto. È un quadro che non può più essere affrontato con misure emergenziali, ma richiede una strategia industriale chiara e definita”. Lo dichiara il capogruppo regionale campano del Movimento 5 Stelle, Gennaro Saiello, a margine del convegno dedicato al polo industriale di Pomigliano d’Arco, svoltosi ieri sera alla presenza dell’assessore regionale alle Attività produttive, Fulvio Bonavitacola, della deputata del Movimento 5 Stelle Carmela Auriemma e di rappresentanti delle categorie sindacali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - M5S, Saiello: “Pomigliano d’Arco, costruire una prospettiva stabile per lavoratori e imprese”

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