UeD Nicole Belloni sulla rottura con Flavio Ubirti | Incompatibili per costruire una relazione stabile

Nicole Belloni, nota ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha recentemente spiegato i motivi della fine della sua relazione con Flavio Ubirti. In un'intervista, ha affermato che tra loro ci sarebbero state differenze di carattere che hanno reso impossibile costruire un rapporto stabile nel tempo. La coppia si è separata dopo un periodo di convivenza e di esperienze condivise.

Perché è finita tra Nicole Belloni e Flavio Ubirti dopo Uomini e Donne? L’ex corteggiatrice svela la verità. È durata solo pochi mesi la storia d’amore tra Nicole Belloni e Flabio Ubirti dopo Uomini e Donne, finito il programma i due sembravano felice hanno capito in fretta che sarebbe stato meglio dividere le loro strade. Selfie di Nicole Belloni e Flavio Ubirti (Foto Ig @nicolebelloni) In molti in queste settimane hanno continuato a fare domande all’ex coppia, curiosi di scoprire i motivi che hanno causato la rottura. Lei ha risposto ad un commento su Instagram e ha rivelato: “Purtroppo, come spesso succede, una persona la conosci davvero solo con il tempo”.🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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