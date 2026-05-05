Giovane ferito a coltellate a Pomigliano d’Arco

Una notte di tensione a Pomigliano d’Arco, dove un giovane di 29 anni è stato raggiunto da coltellate all’interno della villa comunale ‘Giovanni Paolo II’. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per chiarire l’accaduto. La vittima è stata trasportata in ospedale per le ferite riportate. Al momento non sono stati resi noti dettagli sulle circostanze dell’aggressione.

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