È morto il professor Sergio Patriarca, storico e stimato esperto di diritto commerciale. La sua scomparsa ha colpito il mondo accademico e professionale italiano. Patriarca era riconosciuto come uno dei massimi studiosi nel settore, con una carriera lunga e influente. La notizia è stata confermata da fonti ufficiali. La sua morte rappresenta una perdita significativa per il panorama giuridico nazionale.

Il mondo accademico e professionale italiano piange la scomparsa del professor Sergio Patriarca, tra i più autorevoli studiosi di diritto commerciale del Paese. Patriarca è morto a Milano all’età di 68 anni dopo una grave malattia. La notizia è stata comunicata dall’ Università dell’Insubria, dove insegnava da oltre vent’anni e aveva contribuito alla formazione di generazioni di studenti e professionisti. Il funerale sarà celebrato mercoledì 3 giugno alle ore 11 nella basilica di Sant’Eustorgio, a Milano. Una carriera dedicata al diritto societario. Professore ordinario di diritto commerciale dal 2001, Sergio Patriarca era considerato uno dei maggiori esperti italiani di diritto societario, con particolare attenzione alle società di capitali e alle società di persone. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Lutto per Giulio Tremonti, morto lo storico e autorevole collaboratore

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