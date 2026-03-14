Musica in lutto è morto lo storico chitarrista della famosa band

Il mondo della musica piange la scomparsa di uno dei suoi protagonisti più rappresentativi, il chitarrista che ha fatto parte di una band di grande successo per più di tre decenni. La sua carriera si è svolta prevalentemente all’interno di questa formazione, contribuendo con il suo stile distintivo a definire il sound del gruppo. La notizia della sua morte ha suscitato reazioni tra colleghi e fan.

Il mondo della musica è in lutto per la morte dello storico chitarrista e figura centrale della band per oltre trent’anni. Il musicista si è spento la sera del 13 marzo in Galles, dopo essere stato ricoverato in terapia intensiva a causa di complicazioni sopraggiunte in seguito a un delicato intervento chirurgico. A comunicarlo è stata la famiglia attraverso i social, diffondendo la notizia che in poche ore ha fatto il giro della comunità musicale internazionale. Nato a Pontypridd il 7 maggio 1961, è stato molto più di un semplice chitarrista: per molti fan e addetti ai lavori è stato l’architetto sonoro che ha accompagnato Lemmy Kilmister nella fase più lunga e prolifica della storia del gruppo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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