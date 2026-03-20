Lutto in casa Inter | addio allo storico collaboratore di José Mourinho

Il mondo dell’Inter piange la scomparsa di Silvino, storico collaboratore di José Mourinho. Ha lavorato con il tecnico portoghese per diversi anni, contribuendo alle vittorie e ai successi del club. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per la società nerazzurra, che si unisce al dolore per la perdita di una figura importante nel suo passato recente.

Silvino. Il mondo Inter si tinge di nero in segno di lutto per la perdita di una figura che ha segnato profondamente una delle epoche più gloriose della storia del club. Il club ha espresso ufficialmente il proprio profondo cordoglio per la scomparsa di Silvino de Almeida Louro, storico preparatore dei portieri e braccio destro di José Mourinho durante l’indimenticabile ciclo vincente tra il 2008 e il 2010. Una carriera straordinaria la sua, iniziata sul campo con 23 anni di attività come estremo difensore e proseguita poi in panchina come collaboratore fedelissimo dello Special One in un sodalizio tecnico durato quasi vent’anni. Il contributo di Silvino ad Appiano Gentile è stato nient’altro che fondamentale per la costruzione del mito del Triplete. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

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