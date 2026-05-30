Martina Zulberti, figura nota nel mondo dell’atletica, è deceduta in Valchiese. La sua morte ha colpito la comunità locale, che la ricordava per il ruolo attivo nello sport. La scomparsa si è verificata dopo un periodo di malattia, anche se i dettagli sulle condizioni di salute non sono stati divulgati. La notizia ha suscitato dolore tra amici, familiari e atleti che avevano condiviso con lei momenti importanti.

? Domande chiave Come ha affrontato la malattia negli ultimi mesi di vita?. Chi sono le persone più colpite da questa improvvisa scomparsa?. Quale vuoto organizzativo dovrà colmare l'Atletica Valchiese dopo la sua perdita?. Dove si terrà il funerale per dare l'ultimo saluto alla donna?.? In Breve Fungendo da membro del direttivo, ha gestito l'Atletica Valchiese per oltre quarant'anni.. Il presidente Fidal Trentino Luca Zeni e il CSI Trento hanno espresso cordoglio.. Il funerale si terrà sabato 30 maggio alle ore 17 nella chiesa di Pelugo.. La scomparsa colpisce la famiglia di Enrico, Giuseppina e del compagno Rudy.. Il lutto colpisce la valle di Storo dopo la scomparsa di Martina Zulberti, figura centrale dell’Atletica Valchiese, deceduta a 46 anni per una malattia che ha vinto la sua battaglia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lutto in Valchiese: scompare Martina Zulberti, anima dell’atletica

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Schianto sull’ex statale 36. La tragedia di Samuele Nava. In lutto il mondo dell’atleticaUn incidente mortale si è verificato sull’ex statale 36, coinvolgendo un giovane atleta.

Addio a Totò Liga: scompare il maestro che ha plasmato l’atleticaÈ scomparso il maestro che ha influenzato profondamente l’atletica italiana, lasciando un segno attraverso il suo metodo di allenamento.

Si parla di: Addio a Martina Zulberti, aveva 46 anni: Troppo presto si è spento il tuo sorriso; Ciao, Martina. Grazie di esserci stata.