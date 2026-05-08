È scomparso il maestro che ha influenzato profondamente l’atletica italiana, lasciando un segno attraverso il suo metodo di allenamento. Numerosi atleti hanno raggiunto livelli elevati grazie alle sue tecniche e alla sua capacità di innovare. Ha portato in Italia alcune delle innovazioni tecniche provenienti dal Nord Europa, contribuendo a modernizzare il panorama sportivo nazionale. La sua figura è stata centrale nel mondo dell’atletica per diversi decenni.

? Punti chiave Chi sono gli atleti che hanno raggiunto l'eccellenza grazie al suo metodo?. Come ha introdotto in Italia le innovazioni tecniche del Nord Europa?. Perché la scomparsa di questo tecnico mette in crisi l'atletica siciliana?. Quale legame speciale univa il maestro al leggendario Totò Antibo?.? In Breve Allievo di Franco Bettella, applicava metodologie tecniche del Nord Europa in Sicilia.. Allenatore di Giovanna Leone negli anni Settanta e del maratoneta Michelangelo Arena.. Guidò Mario Lala verso i titoli azzurri europei juniores nel 1978.. Docente Isef di Palermo, formò generazioni di professionisti dello sport locale.. L’atletica palermitana piange la scomparsa di Salvatore Liga, noto come Totò, avvenuta all’età di 88 anni a causa di un ictus improvviso.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Addio a Totò Liga: scompare il maestro che ha plasmato l’atletica

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