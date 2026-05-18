Un incidente mortale si è verificato sull’ex statale 36, coinvolgendo un giovane atleta. La vittima, riconosciuta come una promessa dell’atletica giovanile, si era distinta nelle discipline di corsa in montagna, nelle campestri e sulle siepi. L’incidente ha causato la morte di Samuele Nava, lasciando il mondo dell’atletica in lutto. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare nulla per salvarlo. La notizia ha suscitato grande commozione tra amici, familiari e comunità sportive.

VALMADRERA (Lecco) Samuele era stato una promessa dell’atletica giovanile, distinguendosi tra corsa in montagna, nelle campestri e sulle siepi. Aveva vinto i mondiali di campestre in montagna, indossato la maglia azzurra, infilato il triplete tricolore. Un campione nello sport e nella vita: appassionato, determinato, orgoglioso. La sua corsa si è però interrotta l’altra notte contro un guard rail della ex Statale 36 a Valmadrera mentre tornava verso casa, a Eupilio, con il suo scooterone. Samuele Nava aveva 28 anni, compiuti il 6 gennaio. L’incidente è successo poco prima dell’una, dopo una serata a Lecco. Avrebbe fatto tutto da solo: mentre percorreva via Como, strada a scorrimento veloce a doppia corsia di marcia, avrebbe perso il controllo della moto, sarebbe scivolato e avrebbe impattato contro le barriere laterali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Schianto sull’ex statale 36. La tragedia di Samuele Nava. In lutto il mondo dell’atletica

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