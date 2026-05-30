L’Unione Pallavolo CamaioreSdh si unisce a Massa, formando un nuovo consorzio che conta circa 500 iscritti. La fusione mira a rafforzare le attività a livello regionale e nazionale. Il presidente dell’upc ha annunciato che la presentazione ufficiale del consorzio avverrà nelle prossime settimane. La nuova realtà coinvolgerà squadre e atleti di entrambe le zone, con un focus sulla crescita del settore.

"Una rivoluzione per il mondo della pallavolo Toscana, ma crediamo anche a livello nazionale". Il presidente dell’ Unione Pallavolo CamaioreSdh Marco Daddio è entusiasta preannunciando - la presentazione ci sarà nelle prossime settimane - la nascita del consorzio M.C. Volley e frutto dell’unione tra Upc Sdh e Pallavolo Massa. Un consorzio dai numeri importanti: oltre 500 atleti per 31 campionati Fipav e 24 squadre giovanili, dall’Under 19 all’ Avviamento. "Non vogliamo essere un fuoco di paglia - sottolinea ancora Daddio -. La mia idea, condivisa dal presidente di Massa Alessandro Maneschi, è quella di dar vita a una scuola di pallavolo professionale, costruita sull’esperienza consolidata di due società storiche". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’Upc si fonde con Massa. Nasce realtà da 500 iscritti

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Si parla di: L’Upc si fonde con Massa. Nasce realtà da 500 iscritti.

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