L’Università Milano-Bicocca ha organizzato una serie di eventi aperti alla cittadinanza, con laboratori, lezioni e attività di orientamento. Durante le iniziative, circa 1.500 persone hanno partecipato alle attività organizzate dall’ateneo, che ha deciso di aprire le porte alla comunità locale. L’obiettivo è coinvolgere studenti, famiglie e cittadini nelle proposte dell’università.

Home > Scuola > L’ Università Milano-Bicocca “si svela” e si apre alla cittadinanza e al territorio. ‘L’Università siamo tutti. Anche tu’ è l’ iniziativa che il 19 e 20 marzo ha fatto vivere la comunità accademica come spazio condiviso e in cui sono stati presentati i corsi di laurea magistrali dell’ateneo. Laboratori, workshop, lezioni aperte e stand interattivi per svelare i segreti della ricerca e della didattica di Milano-Bicocca. Un panel articolato in due programmi, integrando l’iniziativa nazionale intitolata ‘Università Svelate (L’Università si svela)’ con la giornata di orientamento alle lauree di secondo livello (‘L’Università si sceglie’). 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - L’Università Milano-Bicocca ‘si svela’: 1.500 iscritti a laboratori, lezioni aperte e attività di orientamento

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