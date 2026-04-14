Volley In Serie B prosegue la deriva della compagine apuana allenata da Cei ormai destinata a salutare la categoria Massa Carrara perde il derby con l’Upc Lucca

Nel campionato di Serie B di volley, la squadra di Massa Carrara ha subito una sconfitta nel derby contro l’Upc Lucca, conclusosi con il punteggio di 3-1 in favore della formazione lucchese. La partita ha visto in campo giocatori come Leoni, Ercolini e Maccheroni per l’Upc Lucca, mentre per Massa Carrara erano presenti diversi atleti tra cui Salvadori e Caproni. La squadra apuana, sotto la guida dell’allenatore Cei, sembra ormai destinata a lasciare questa categoria.

upc sdh lu 3 massa carrara 1 UPC SDH VOLLEY LU: Leoni, Ercolini, Maccheroni, Paoletti, Galimberti, Tosi, Poli, Mellano, Garibaldi, Dal Pino, Caproni, Romanacci, Salvadori, De Muro, Farfai, Baldaccini. Coach. Mattioli. PALLAVOLO MASSA CARRARA: Mosca, Marini, Lazzeri, Bibbiani, Briglia, Passino, Lucarelli, Pardi, Rustighi, Diridoni, Poli, Bagnoli, Iovieno. Coach. Cei. Arbitri: Letizia Verzoni e Benedetta Gennari. Parziali: 25-21, 26-24, 20-25, 25-20. CAMAIORE – Continua la deriva della Pallavolo Massa Carrara che nella 22ª giornata del campionato maschile di Serie B ha preso il derby contro i cugini lucchesi. Il match, molto sentito, si è giocato sul filo dell’equilibrio.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Volley In Serie B prosegue la deriva della compagine apuana allenata da Cei ormai destinata a salutare la categoria. Massa Carrara perde il derby con l’Upc Lucca Calcio a 5 In Serie C2 mezzo passo avanti per la sfortunata compagine allenata da Ussi. Massa si fa imporre il pari dalla Lucchese ’B’Lucchese “b“ 3 Massa 3 FUTSAL LUCCHESE “B“: Dovichi, Santelli, Iorga, De Gennaro, Coku, Cantone, Santoni, Moulo, Brizzi, Ben Feddoul, Enassiri, En... Volley In Prima Divisione domina Massa Carrara. Nell’ultimo turno la capolista spazza via l’UpcA due giornate dalla fine della regular season la Pallavolo Massa Carrara è sempre saldamente in testa nel girone A della Prima Divisione maschile. «Cosa stiamo diventando» Il dolore del vescovo di Diocesi di Massa Carrara-Pontremoli dopo l’uccisione di Giacomo Bongiorni, ucciso davanti al figlio dopo aver chiesto a un gruppo di ragazzi di smettere di lanciare bottiglie - facebook.com facebook E' prevista per domani alle 21, per le vie del centro di Massa (Massa Carrara), la fiaccolata in ricordo di Giacomo Bongiorni, il 47enne morto l'altra notte dopo essere stato aggredito da un gruppo di giovani davanti al figlio undicenne. Lo ha annunciato il sindac x.com