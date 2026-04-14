Volley In Serie B prosegue la deriva della compagine apuana allenata da Cei ormai destinata a salutare la categoria Massa Carrara perde il derby con l’Upc Lucca

Da sport.quotidiano.net 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel campionato di Serie B di volley, la squadra di Massa Carrara ha subito una sconfitta nel derby contro l’Upc Lucca, conclusosi con il punteggio di 3-1 in favore della formazione lucchese. La partita ha visto in campo giocatori come Leoni, Ercolini e Maccheroni per l’Upc Lucca, mentre per Massa Carrara erano presenti diversi atleti tra cui Salvadori e Caproni. La squadra apuana, sotto la guida dell’allenatore Cei, sembra ormai destinata a lasciare questa categoria.

upc sdh lu 3 massa carrara 1 UPC SDH VOLLEY LU: Leoni, Ercolini, Maccheroni, Paoletti, Galimberti, Tosi, Poli, Mellano, Garibaldi, Dal Pino, Caproni, Romanacci, Salvadori, De Muro, Farfai, Baldaccini. Coach. Mattioli. PALLAVOLO MASSA CARRARA: Mosca, Marini, Lazzeri, Bibbiani, Briglia, Passino, Lucarelli, Pardi, Rustighi, Diridoni, Poli, Bagnoli, Iovieno. Coach. Cei. Arbitri: Letizia Verzoni e Benedetta Gennari. Parziali: 25-21, 26-24, 20-25, 25-20. CAMAIORE – Continua la deriva della Pallavolo Massa Carrara che nella 22ª giornata del campionato maschile di Serie B ha preso il derby contro i cugini lucchesi. Il match, molto sentito, si è giocato sul filo dell’equilibrio.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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