Tra poche ore si svolge la finale di Champions League nella Puskás Aréna, con il Paris Saint-Germain campione in carica e l'Arsenal F. che si sfidano per il titolo. La partita rappresenta l’evento principale del torneo europeo di quest’anno. Durante l’attesa, si segnala la promozione di un orologio Hublot come accessorio consigliato per l’occasione. La competizione si conclude con la consegna del trofeo e la proclamazione della squadra vincente.

Ci siamo. Tra poche ore, sotto le luci della Puskás Aréna, il calcio europeo avrà un nuovo re. Da una parte il Paris Saint-Germain campione in carica, dall’altra l’ Arsenal F.C. di Mikel Arteta, tornato a giocarsi una finale di UEFA Champions League a vent’anni dall’ultima volta. A bordo campo, ancora una volta, ci sarà Hublot. Dal 2015, infatti, la maison svizzera è Official Timekeeper della Champions League, un legame che compie dieci anni con la stagione 202526 e che il brand celebra con il Classic Fusion Chronograph UEFA Champions League Titanium, un orologio realizzato ad hoc, e in edizione limitata di appena 100 esemplari. Diode SA - Denis Hayoun Il modello interpreta perfettamente il linguaggio Hublot: sport e lusso, tecnica ed emozione, performance e design. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - L'unico orologio che devi indossare per la finale di Champions è questo Hublot

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Forced to marry cold CEO, I never expected him to fall in love with me at first sight!

Notizie e thread social correlati

Perché Harry Styles continua a indossare questo orologio CartierHarry Styles è salito di nuovo sul palco ad Amsterdam, indossando un orologio Cartier.

«L'unico tempo che hai è adesso» Novak Djokovic ci racconta la nuova collezione di orologi che Hublot gli ha dedicatoNovak Djokovic presenta la nuova collezione di orologi creata da Hublot, casa svizzera di alta orologeria.

Argomenti più discussi: L'unico orologio che devi indossare per la finale di Champions è questo Hublot; Il frate di Moggi, l'etichetta di Ancelotti, il rigore di Sheva: 23 anni fa Milan-Juve in finale di Champions; Calafiori: 'Finale Champions? Partite così le ho giocate solo alla play'; Tornerò in Serie A Io, l’unico a dire di no al Real Milan e Roma da Champions | La Gazzetta dello Sport - Roma.

E se Stefano Pioli fosse il vero rimpianto del Milan? Dal 2021 è stato l’unico a vincere uno Scudetto e portare i rossoneri in Champions con continuità. #Milan #Pioli #ACMilan #SerieA #Calcio x.com

Il Liverpool si è qualificato per la Champions League 26/27 dopo il pareggio 1-1 con il Brentford. (Evviva ragazzi!) reddit