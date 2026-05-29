Harry Styles è salito di nuovo sul palco ad Amsterdam, indossando un orologio Cartier. Tra pantaloni sartoriali e uno stile anni Settanta, il cantante ha sfoggiato il segnatempo in modo naturale, attirando l’attenzione degli appassionati di orologi. Il dettaglio ha suscitato curiosità tra i fan, che hanno notato il riconoscibile orologio al polso dell’artista durante il concerto.

Harry Styles è tornato sul palco ad Amsterdam e, tra pantaloni sartoriali, silhouette anni Settanta e quella capacità piuttosto rara di far sembrare naturale qualsiasi cosa indossi, c’era un dettaglio che agli appassionati di orologi non è sfuggito. Al polso, ancora una volta, il suo fidato Cartier Tank in oro giallo. Un’apparizione che ha riacceso una domanda semplice: è questo l’orologio dal quale non si separa mai? Le prove, almeno, iniziano a essere piuttosto consistenti. Il Tank è comparso in diverse occasioni pubbliche negli ultimi anni, dai red carpet alle apparizioni più informali, fino ai concerti e il fatto che continui a tornare al suo polso suggerisce qualcosa di più di una semplice scelta occasionale di styling. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Perché Harry Styles continua a indossare questo orologio Cartier

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