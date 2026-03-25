Novak Djokovic presenta la nuova collezione di orologi creata da Hublot, casa svizzera di alta orologeria. La linea comprende tre modelli, ciascuno dedicato a una delle sue 101 vittorie nel tennis. Djokovic ha condiviso il messaggio che accompagna la collezione, sottolineando l’importanza del presente. La collezione è stata annunciata in occasione di un evento legato al tennista.

A scandire questo ventennio ci sono record clamorosi, come le 428 settimane da numero 1 al mondo e le 24 conquiste nei tornei del Grande Slam, e un impressionante numero di titoli ATP, ben 101. A questi Hublot, simbolo dell'eccellenza nel campo dell'orologeria svizzera, ha scelto di dedicare una trilogia di segnatempo che va oltre il semplice oggetto da collezione: Big Bang Tourbillon Novak Djokovic GOAT Edition è una collezione che comprende tre varianti del modello di punta della Maison, disponibili in tre colorazioni: 72 in blu, per simboleggiare le vittorie sul veloce, 21 in arancione a indicare i successi sulla terra rossa e 8 in verde, per celebrare i trofei alzati sui campi in erba. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - «L'unico tempo che hai è adesso» Novak Djokovic ci racconta la nuova collezione di orologi che Hublot gli ha dedicato

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