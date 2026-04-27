Oroscopo di maggio 2026 | dalla Luna Piena in Scorpione del 1° alla Luna Blu in Sagittario del 31

A maggio 2026, il cielo si muove con diversi eventi lunari e transiti planetari. La Luna Piena in Scorpione si verifica il primo giorno del mese, mentre alla fine di maggio si svolge una Luna Blu in Sagittario il 31. Nel frattempo, Urano ha attraversato il segno dei Gemelli domenica 26 aprile, seguito da Venere che si unisce a lui nel medesimo segno da venerdì scorso.

L'oroscopo di maggio 2026 arriva in un cielo che si è già messo in moto: Urano è entrato in Gemelli ieri, domenica 26 aprile, e Venere lo accompagna nel segno da venerdì scorso. Il mese in arrivo tiene insieme due ritmi diversi e complementari: la velocità mentale dei passaggi in Gemelli, accesa dall'ingresso storico di Urano, e la pazienza costruttiva di Marte che entra in Toro il 18. Per chi vive in Italia, il ponte del 1° maggio e la Festa della mamma del 10 arrivano al momento giusto per rallentare e capire dove vale davvero la pena investire tempo ed energie. Firma: Artemide – Aggiornato il lunedì 27 aprile 2026 Il mese che...🔗 Leggi su Feedpress.me

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