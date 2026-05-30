Luna Blu | perché non è davvero di questo colore e quando si può vedere

Da vanityfair.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tra sabato e domenica si potrà osservare nel cielo una Luna piena chiamata Luna Blu, anche se in realtà non avrà un colore diverso. La Luna apparirà più grande e luminosa del solito, senza che ci siano cambiamenti nella tonalità. Questo fenomeno si verifica quando si verificano due pleniluni in un mese calendario, rendendo possibile l’osservazione di una Luna piena aggiuntiva. La Luna Blu può essere vista in diverse zone, a seconda delle condizioni atmosferiche.

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Il 31 maggio 2026 alle 08 e 45 ora di Greenwich, le 10 e 45 in Italia, la Luna raggiungerà la fase di plenilunio per la seconda volta nello stesso mese solare. La Luna piena del 31 maggio porta con sé un'altra sorpresa: si verificherà solo 19 ore prima che la Luna raggiunga l'apogeo, ovvero il punto della sua orbita più lontano dalla Terra. Sarà la Luna piena più distante del 2026 e quindi anche la più piccola dell'anno. Il suo disco apparente apparirà circa il 6% più piccolo e circa il 10% meno luminoso rispetto a quello di una Luna piena media. Il Virtual Telescope Project ricorda che sono differenze minime, impercettibili per la maggior parte degli osservatori, e, pur non avendo il termine valore scientifico, la chiama Microluna Blu. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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