Il 31 maggio 2026 si verifica una Luna blu, un evento raro che si verifica quando ci sono due pleniluni nello stesso mese. La Luna apparirà leggermente più grande e più luminosa rispetto alle normali fasi di plenilunio. Il cielo sarà visibile in modo ottimale dopo il tramonto, offrendo un'opportunità per osservare questo fenomeno che si ripete circa ogni due o tre anni. La Luna blu di maggio sarà visibile in molte parti del mondo.

Roma, 30 maggio 2026 – Il cielo di maggio 2026 si prepara a chiudere il mese con un evento piuttosto raro: la Luna blu del 31 maggio. Non si tratta di una luna davvero diversa dal punto di vista cromatico, ma di un fenomeno astronomico che si verifica quando due lune piene cadono nello stesso mese del calendario. La prima luna piena di maggio è comparsa all’inizio del mese di maggio, tradizionalmente nota come Luna dei Fiori, mentre la seconda arriverà il 31, dando origine a quella che viene chiamata “blue moon”. Si tratta di un appuntamento poco frequente: in media una luna blu compare ogni due o tre anni. L’appuntamento di maggio 2026 sarà, inoltre, la prima luna blu mensile osservabile dopo quasi tre anni: un evento particolarmente interessante per gli appassionati del cielo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La Luna blu di maggio 2026: quando vedere il raro plenilunio e cosa ha di speciale

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La Luna Piena del 31 maggio 2026 è un evento astrologico ed esoterico str6

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