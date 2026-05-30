Fratelli d’Italia cresce sensibilmente, il Partito democratico tracolla e Roberto Vannacci si conferma uno degli osservati speciali della politica italiana. È il quadro che emerge dalla simulazione elaborata da Nando Pagnoncelli per il Corriere della Ser a sulla base dell’ultima ipotesi di riforma elettorale. Numeri che raccontano una realtà diversa da quella immaginata dalla sinistra dopo i referendum e che confermano la solidità del consenso attorno alla leadership di Giorgia Meloni. Fratelli d’Italia rafforza la leadership, il Pd perde quota. Secondo la rilevazione, Fratelli d’Italia sale al 27,6%, guadagnando un punto e mezzo rispetto al mese precedente e consolidando il proprio ruolo di primo partito italiano. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - L’ultimo sondaggio del Corriere fa sorridere Giorgia e tremare Elly: FdI vola, Pd in caduta libera

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Temi più discussi: Il sondaggio di Pagnoncelli: Effetto Comunali sui partiti. FdI cresce (+1,4%), il Pd perde il 2,2%; L'intelligenza Artificiale in sanità: dati Ipsos Doxa su adozione, pazienti e livello di fiducia; I tifosi del Napoli vogliono Allegri: il sondaggio non lascia dubbi. Meglio Max di Italiano; E' finita così: 43,80% Comanducci e 32,37% Ceccarelli, con oltre 5 mila voti di differenza. Ora ballottaggio.

Fa convinti passi avanti l’iniziativa che porterà alla creazione di un’area verde multifunzionale concepita insieme alla gente. Le centinaia di idee trasmesse nell’ambito di un sondaggio diventeranno due progetti, che poi saranno messi al voto. x.com

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