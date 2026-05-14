Un recente sondaggio ha mostrato che quasi la metà degli italiani considera più debole rispetto a qualche tempo fa la premier in carica. La valutazione ha suscitato dubbi sulla possibilità di una sua vittoria alle prossime elezioni, secondo quanto dichiarato da alcuni esponenti del settore politico e culturale. Vittorio Sgarbi ha espresso in passato incertezze sulla conferma del suo incarico, senza tuttavia fare commenti ufficiali in merito alle ultime rilevazioni.

Giorgia Meloni è politicamente più debole rispetto a un anno fa? Per quasi la metà degli italiani (il 49,9%) la risposta è “sì”. È quanto emerge da un sondaggio condotto da Only Numbers l’11 e il 12 maggio, secondo cui la premier è invece più forte per il 10,3% degli intervistati e nella stessa situazione per il 33,6%. Uno scenario condiviso anche da Vittorio Sgarbi, secondo il quale la destra al governo “deve resistere fino alle prossime elezioni, anche Giorgia Meloni”. Per il critico d’arte è “difficile dire oggi se la presidente del Consiglio rivincerà”. Il sondaggio sul gradimento popolare di Giorgia Meloni Le parole di Augusta Montaruli...🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Vittorio Sgarbi non è sicuro che Giorgia Meloni rivincerà le elezioni, un sondaggio la fa tremare

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