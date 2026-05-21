Un nuovo sondaggio condotto dall'Istituto Noto e trasmesso a Porta a Porta mostra un calo dei consensi per Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Alternativa per i Socialisti. Nel frattempo, Fratelli d’Italia registra un aumento di preferenze. I dati indicano una diminuzione del supporto per alcuni schieramenti della sinistra e una crescita per il partito di destra. La rilevazione si basa su un campione rappresentativo della popolazione italiana e riguarda le intenzioni di voto attuali.

Per la sinistra non c'è partita. L'ultimo sondaggio, quello realizzato dall'Istituto Noto per Porta a Porta, vede Fratelli d'Italia crescere ancora. Rispetto all'ultima rilevazione dello scorso 30 aprile, il partito di Giorgia Meloni guadagna mezzo punto (+0,5 per cento) e si attesta al 29,5. Secondo posto per il Partito democratico che invece perde lo 0,5 e si piazza al 21,5 per cento. Calo anche per il Movimento 5 Stelle che si attesta al 13 per cento e cala dello 0,5. ge:kolumbus:liberoquotidiano:47774593 Quarto posto per Forza Italia che si attesta al 7 per cento e cede un punto percentuale, mentre la Lega è stabile al 7. Cala nuovamente Alleanza Verdi e Sinistra. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Sondaggio Noto per Porta a Porta: Pd, M5s e Avs in caduta libera, cresce FdI

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SONDAGGIO NOTO PORTA A PORTA: MELONI CALA, PD SALE TUTTI I NUMERI (27 MARZO 2026)

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