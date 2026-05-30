Il calcio piange il suo Principe. Durante i funerali, tifosi e amici hanno portato lacrime e striscioni in suo ricordo. Sono stati esposti messaggi di commozione e affetto, mentre i supporter dell’Empoli si sono stretti intorno alla famiglia. La cerimonia si è svolta in un’atmosfera di grande partecipazione, con cori e bandiere. Nessun dettaglio è stato lasciato al caso, e il ricordo del defunto è stato onorato con gesti di affetto.

Il calcio ha perso il suo Principe. Questo il significato di uno dei tanti striscioni dei tifosi dell’ Empoli, steso dinanzi alla pieve di Sant’Ansano ieri pomeriggio per dare l’ultimo saluto a Massimiliano Albini, l’ex calciatore di 45 anni tragicamente scomparso domenica pomeriggio in seguito all’ incidente d’auto su via di Pietramarina. Sul feretro, anche le sciarpe di squadre dove Massimiliano ha militato, con quello stile che proprio ricordava "Il principe" della fine degli anni ’80, il capitano della Roma (e centrocampista della Nazionale) Giuseppe Giannini. Centinaia di persone hanno seguito i funerali di Albini. C’era il sindaco di Vinci, Daniele Vanni, suo coetaneo ed amico, da domenica sempre in contatto con i familiari. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’ultimo saluto al Principe del calcio. Lacrime e striscioni per Albini. L’abbraccio dei tifosi dell’Empoli

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