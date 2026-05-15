Lacrime e fumogeni dei tifosi del Pescara per l' ultimo saluto al 18enne Federico La Cioppa VIDEO

Nel pomeriggio del 15 maggio, centinaia di persone si sono radunate in via Lago di Campotosto per rendere l’ultimo saluto a Federico La Cioppa, il 18enne morto dopo una caduta con lo scooter avvenuta all’alba del 10 maggio. I tifosi del Pescara hanno espresso il loro dolore con lacrime e fumogeni, creando un momento di forte commozione. La strada è stata attraversata da un corteo di amici e conoscenti, tutti uniti nel ricordo del giovane.

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