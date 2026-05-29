Nel centro di Vinci si sono svolti cori, fumogeni e l’esposizione di uno striscione durante l’ultimo saluto a Massimiliano Albini. La cerimonia ha visto la partecipazione di numerosi presenti, con le mani al cielo e il fumo che si è sollevato verso il campanile. Lo striscione esposto recitava: “Il calcio perde il Principe… noi un fratello”. La manifestazione si è svolta il 29 maggio 2026.

Vinci, 29 maggio 2026 – Le mani al cielo, il fumo e l’odore acre dei fumogeni che sale verso il campanile e uno striscione che dice tutto: “Il calcio perde il Principe. noi un fratello ”. Una comunità ferita ha salutato così per l’ultima volta Massimiliano Albini, morto in un incidente stradale a 45 anni. Oltre 150 persone si sono ritrovate alla pieve di San Giovanni Battista a Sant'Ansano. https:www.lanazione.itvideociao-principe-i-funerali-di-massimiliano-albini-tyrn95nn Sciarpe, cori e bandiere. Non è stato un funerale qualunque, ma il tributo a un uomo che ha lasciato un segno profondo nel cuore di chi lo ha conosciuto. L’ingresso della chiesa si è trasformato in un mosaico di sciarpe e bandiere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Il calcio perde il Principe, noi un fratello”: cori, fumogeni e striscioni per l’ultimo saluto a Massimiliano Albini

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