Lula sfida gli USA | ‘Niente interferenze sulla sicurezza del Brasile

Il presidente brasiliano ha dichiarato che gli Stati Uniti non devono interferire sulla sicurezza del paese. La questione riguarda anche la definizione di terrorismo, che divide le due nazioni. La disputa potrebbe influenzare la gestione del gruppo armato nel Sud America. La posizione brasiliana si oppone a interventi esterni sulla sua sovranità. La discussione si concentra sulla differenza tra approcci e terminologie adottate dai governi. La tensione tra i due paesi si approfondisce in relazione a questioni di sicurezza regionale.

? Domande chiave Perché la definizione di terrorismo divide Washington e Brasilia? Come influirà questo scontro sulla gestione del Pcc in Sudamerica? Chi guiderà la strategia contro il Comando Vermelho dopo il rifiuto di Lula? Quali conseguenze avrà questo distacco sulle relazioni tra Lula e Trump??? In Breve Marco Rubio contesta la classificazione tecnica delle fazioni criminali brasiliane. Lula ha discusso cooperazione con Trump alla Casa Bianca il 7 maggio. Divergenza tra strategie di sicurez . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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