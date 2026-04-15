Il Presidente del Brasile Lula | Ancelotti mi ha chiesto se deve portare Neymar ai Mondiali

Il Presidente del Brasile ha riferito di aver parlato con l’allenatore della nazionale riguardo alla presenza di Neymar ai prossimi Mondiali. Durante un dialogo, l’allenatore ha chiesto se fosse opportuno portare in squadra il giocatore. La conversazione è stata resa nota pubblicamente, senza ulteriori dettagli sulle decisioni o sui piani futuri. Nessun altro elemento è stato fornito sullo stato attuale della convocazione o sulle strategie della squadra.

Il Presidente Lula ha rivelato il confronto che ha avuto con Ancelotti sulla possibile convocazione di Neymar ai Mondiali: "Ha le qualità ma deve comportarsi da professionista".🔗 Leggi su Fanpage.it

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