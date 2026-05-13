Brasile Lula azzera il dazio su Shein e Temu | via la tassa del 20%
Il governo brasiliano ha deciso di eliminare il dazio del 20% su prodotti importati da Shein e Temu, due piattaforme di e-commerce note per la vendita di capi di abbigliamento e altri articoli. La misura mira a ridurre i costi per i consumatori e a favorire la competitività nel settore retail. La decisione è stata annunciata dal Presidente, senza indicazioni specifiche sulle conseguenze per l’industria tessile locale o sui motivi precisi di questa scelta.
? Punti chiave Come influirà questa decisione sull'industria tessile brasiliana?. Perché Lula ha scelto di favorire i consumatori ora?. Chi trarrà il maggior vantaggio politico da questa mossa?. Quali rischi corre l'economia nazionale con l'abbassamento dei dazi?.? In Breve Annullamento tassa del 20% introdotta nel 2024 per regolare merci estere. Settore tessile brasiliano contesta la concorrenza dei rivenditori cinesi a basso costo. Lula punta al consenso popolare prima delle elezioni contro Flavio Bolsonaro. Piano da 1,9 miliardi di euro lanciato per contrastare la criminalità organizzata.? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026).🔗 Leggi su Ameve.eu
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