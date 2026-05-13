Brasile Lula azzera il dazio su Shein e Temu | via la tassa del 20%

Il governo brasiliano ha deciso di eliminare il dazio del 20% su prodotti importati da Shein e Temu, due piattaforme di e-commerce note per la vendita di capi di abbigliamento e altri articoli. La misura mira a ridurre i costi per i consumatori e a favorire la competitività nel settore retail. La decisione è stata annunciata dal Presidente, senza indicazioni specifiche sulle conseguenze per l’industria tessile locale o sui motivi precisi di questa scelta.

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