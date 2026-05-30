Lukashenko ha escluso la partecipazione di Meloni ai negoziati con Putin, affermando che non è adatta a trattare con il leader russo. Macron ha risposto alla proposta di un incontro trilaterale, senza confermare la sua disponibilità. La posizione di Lukashenko e le reazioni di Macron sono state espresse in un contesto di tensione tra le parti. Non sono stati forniti dettagli sui motivi delle esclusioni o sulle modalità di eventuali incontri.

? Domande chiave Perché Lukashenko ha escluso Giorgia Meloni dai negoziati con Putin?. Come ha reagito Macron alla proposta di un incontro trilaterale?. Quali sono le reali intenzioni della Bielorussia sull'uso dell'atomica?. Chi è il leader europeo considerato l'unico interlocutore autorevole?.? In Breve Lukashenko ha definito Merz e Starmer giovani durante la telefonata del 24 maggio.. Il dittatore ha proposto a Macron un incontro trilaterale con Vladimir Putin.. Macron ha interrogato Lukashenko sul possibile coinvolgimento militare della Bielorussia in Ucraina.. Lukashenko ha negato l'uso di armi nucleari salvo aggressioni dirette a Minsk.. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lukashenko a Macron: Meloni inadeguata per trattare con Putin

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